«مركز دعم القرار» يناقش إجراء بحوث مشتركة مع جامعة الإمارات

استقبل الدكتور محمد مراد عبد الله، مدير مركز دعم اتخاذ القرار، وفداً من أساتذة وطالبات قسم الرياضيات في كلية العلوم بجامعة الإمارات، ضمن زيارة تأتي في إطار حرص المركز على تفعيل التعاون والشراكة المجتمعية بين شرطة دبي، وكافة الهيئات والمؤسسات الداخلية والخارجية، ولتعزيز دور المركز في إثراء الثقافة العلمية والارتقاء بالقدرات العملية، إضافة إلى التعريف ببرامج وأنشطة المركز المتعددة في مجال البحوث والدراسات العلمية المتخصصة، وبحث زيادة سبل التعاون المشترك بين المركز، وجامعة الإمارات.

وفي بداية اللقاء رحب الدكتور محمد مراد عبد الله بالوفد الزائر، مؤكداً أن المركز وباعتباره إحدى الوحدات التنظيمية التابعة لشرطة دبي، حريص على التعاون مع الجامعة في كافة المجالات العلمية، وأيضاً بحث مدى إمكانية إجراء العديد من البحوث والدراسات المشتركة، باعتبار أن للمركز خبرة عريضة متعددة الجوانب، وخصوصاً في مجالات البحوث والدراسات العلمية، وتخطيط البرامج البحثية وتنفيذها، وتحليل عوائدها ومردوداتها من المنظور العلمي.

خطة استراتيجية

كما شرح الدكتور محمد مراد، الخطة الاستراتيجية للمركز؛ موضحاً الرؤية، والرسالة، والقيم الخاصة بشرطة دبي، بالإضافة للجهود التي بذلها المركز في صدد توفير المساندة الكاملة، والدعم الشامل والمتكامل لأهداف القيادة العامة لشرطة دبي، وأيضاً لمتخذي القرارات على مختلف المستويات، وذلك من خلال إعداد الدراسات والبحوث والتنبؤات المستقبلية وتصميم المؤشرات الكمية، وطرح الرؤى والأفكار والمبادرات الإبداعية التي من شأنها أن تساهم في تطوير وتحسين الأداء المؤسسي.

كفاءات وخبرات

وأوضح الدكتور محمد مراد عبد الله، للوفد الزائر بأن لدى المركز كفاءات وخبرات تخصصية في العديد من المجالات البحثية، التي تعمل على إرساء المناهج العلمية المتطورة وتنظيم الدورات التدريبية المتخصصة التي يمكن من خلالها تأهيل كوادر تستطيع التعامل مع التطورات العصرية والمشكلات الأمنية الراهنة، مضيفاً أن الهدف الأساسي من هذه اللقاءات والزيارات هو تنسيق الجهود المقدمة من كافة الهيئات والمؤسسات في الدولة وتوحيدها، لتعزيز الجهود المشتركة، وتعظيم مردود نتائجها تجاه المجتمع.

أهداف رئيسية

من جانبها استعرضت مريم محمد أحمد المجينين، مديرة إدارة الشؤون الإدارية والعلاقات المجتمعية، الأهداف الرئيسية للمركز، والهيكل التنظيمي له والمهام الموكلة له، موضحة أن المركز له أنشطة متعددة وإصدارات متميزة بلغت أكثر من 1157 إصداراً.

جولة تفقدية

وعقب انتهاء الجلسة الحوارية التي شارك فيها خبراء المركز، توجه الوفد الزائر إلى غرفة القيادة والسيطرة، بالإدارة العامة للعمليات، لاستكمال باقي برنامج الزيارة، واطلعوا على أنظمة العمل الحديثة والتقنيات المتقدمة المطـبقة في الغرفة، وقد أبدى السادة الضيوف إعجابهم بالــتقدم العـلمي، والتــطور التخطيطي.

وبمستوى التقنيات الحديثة الذي بلغته هذه الغرفة المتطورة، واختتمت الزيارة بالتوجه لمتحف شرطة دبي للاطلاع على أقسامه، وخاصة القسم الخاص بالصور الفوتوغرافية القديمة والحديثة، التي توثق الأعمال المجيدة والأحداث المهمة التي تمثل علامات فارقة في تاريخ شرطة دبي.

شكر وتقدير

من جانبهم تقدم الوفد الزائر، بالشكر والتقدير للدكتور محمد مراد عبد الله، وكافة العاملين بالمركز، للدور الإيجابي الذي يلعبه المركز في المجال البحوث والدراسات الأمنية، كما تقدم الوفد بجزيل الشكر على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة، وعلى الرغبة الصادقة في التعاون والعمل المشترك، والارتقاء بالعلاقة بين المؤسستين، معربين عن امتنانهم الكبير، وتقديرهم العميق.

إهداء

في ختام اللقاء؛ قام الدكتور محمد مراد عبد الله، بإهدائهم مجموعة من إصدارات المركز؛ التي تتعلق بموضوعات الأساليب الإحصائية والمؤشرات الكمية، مؤكداً على ضرورة تفعيل الجهود المشتركة، في سبيل النهوض بمستقبل واعد مشرق، وتأهيل كوادر مواطنة قادرة على حماية الوطن والارتقاء به، وهو الأمر الذي تعمل شرطة دبي دوماً على تحقيقه وتضعه على قمة أولويات أهدافها.