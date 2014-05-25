الهلال الأحمر الإماراتي ينظم يوماً طبياً في خانيونس

نظمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالتعاون مع المستشفى الميداني الأردني البعثة 29، يوماً طبياً في منطقة قيزان النجار بمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، وذلك في المركز الثقافي التابع لبلدية خانيونس، ووزعت على هامش اليوم الطبي، أغطية شتوية (حرامات)، بحضور قائد المستشفى الميداني الأردني العقيد الركن مطلب عمر بن طريف.

ومدير المستشفى العقيد الطبيب فؤاد بطاح وعدد من طاقم المستشفى من أطباء وممرضين وإداريين، ومدير هيئة الهلال الإماراتي أ. عماد أبو اللبن، ومحافظ خانيونس الدكتور أسامة الفرا، ومدير عام بلدية خانيونس م. محمد زكريا الأغا وعدد من وجهاء ومخاتير المحافظة.

شكر وتقدير

من جهته، شكر مدير هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عماد أبو اللبن المستشفى الميداني الأردني، على شراكتهم للهلال بتنظيم هذا اليوم الطبي لمنطقة نائية في قطاع غزة، وتوزيع أغطية شتوية على الفقراء والمعوزين.

وقال: «إن البعثة 29 وما سبقها من بعثات أردنية ساهمت في بلسمة جراح أهالي قطاع غزة ورسمت البهجة على وجوههم». مشيداً بدور الأردن ملكاً وحكومة وشعباً على عطائهم المستمر لمساعدة الفلسطينيين في قطاع غزة وخارجه.

عمل متواصل

ولفت إلى أن المستشفى الأردني هو المؤسسة الوحيدة التي بقيت في قطاع غزة مستمرة في تقديم المساعدات للقطاع على مدار خمس سنوات، خلافاً للكثير من المؤسسات الإقليمية والدولية التي جاءت وانسحبت من القطاع. وقدَّم أبو اللبن درعاً تكريمية لقائد المستشفى الأردني العقيد ركن مطلب بن طريف.

وفي السياق ذاته، شكر بن طريف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على تعاونها في تنظيم هذا اليوم الطبي، وعملها الإنساني الذي يهدف لخدمة قطاع غزة.

وأكد أن هذا اليوم الطبي الذي ينظمه المستشفى بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي يعد امتداداً لعمل المستشفى الرئيسي في مدينة غزة، ويستهدف تقديم الخدمة الطبية لأكبر عدد ممكن في قطاع غزة.

وأوضح أن المئات من المرضى استفادوا من هذا اليوم، مؤكداً أن المستشفى الميداني سيتواصل بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في تنظيم مثل هذا اليوم لإفادة أكبر شريحة ممكنة في قطاع غزة خاصة في المناطق النائية.

وفي السياق نفسه، رحب م. محمد زكريا الأغا مدير عام بلدية خانيونس بالوفد الأردني الطبي وهيئة الهلال الإماراتي، شاكراً جهودهم الإنسانية في تقديم الخدمات الإنسانية للشعب الفلسطيني.

وقدَّم المختار يوسف اصليح في كلمة له عن الأهالي شكره وتقديره للملك عبد الله الثاني، والحكومة الأردنية والشعب الأردني، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي ودولة الإمارات العربية المتحدة على تنظيمهم هذا اليوم الطبي الذي يلبي حاجات المواطنين.