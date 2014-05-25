الكعبي: يوم الوحدة شكّل قوة تحمي منجزات الوطن

شهد اللواء الركن سالم هلال سرور الكعبي مساعد رئيس الأركان للاحتياط الاحتفال الذي أقامته قيادة الدفاع الكيميائي بالقوات المسلحة بيوم وحدتها الـ37، وذلك بحضور العميد الركن يحيى خادم علي بو عميم قائد كلية زايد الثاني العسكرية وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة. بدأت فعاليات الاحتفال بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم ألقى بعدها قائد الدفاع الكيميائي كلمة بهذه المناسبة رحب فيها براعي الحفل والحضور.

وقال إن في حياة الأمم والشعوب أياما خالدة لا تنسى على مدى الدهر والسنين تظل راسخة في الأذهان، وفي مثل هذا اليوم نحتفل بيوم الدفاع الكيميائي ففي تاريخ 1 مايو عام 1977 صدر أمر تشكيل وحدة إسناد الدفاع الكيميائي لتكون النواة الأولى لتشكيل هذه الوحدة، واليوم إن ما تحقق خلالها من بناء وتطوير وتسليح يواكب أحدث المتطلبات العصرية تسليحا وتنظيما وتدريبا.

وأضاف: «لقد حق علينا أن نحتفل بهذه المناسبة كل عام لأنها كانت البداية نحو تشكيل قوة عصرية قادرة على حماية منجزات الوطن في سبيل إعلاء رايته خفاقة بين الأمم والشعوب وذلك منذ بداية تكوين هذه النواة وإن النقلة النوعية الكبيرة التي شهدتها هذه القيادة جاءت نتيجة خطط ودراسات متأنية تضافرت فيها جهود الرجال المخلصين لتصبح هذه القيادة قوة عالية التأهيل والتجهيز وعلى مستوى عال من الاحترافية في التسليح والتدريب والتخطيط والإدارة القادرة على حماية مكتسبات هذه الدولة».

ثم توجه قائد الدفاع الكيميائي بالشكر للمتقاعدين قائلا أشكر القادة الضباط وضباط الصف والأفراد والجنود الذين سبقونا في الخدمة في مجال الدفاع الكيميائي، حيث كانوا النواة التي انطلقت منها هذه الوحدة وكبرت على أكتافهم وبتطلعاتهم وآمالهم وجهدهم وعرقهم فلهم منا جزيل الشكر وخالص العرفان داعيا المولى عز وجل أن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان مجددا العهد والولاء للقيادة الرشيدة والوطن المعطاء.

فعاليات

وتضمنت فعاليات الاحتفال عرض فيلم وثائقي يحكي عن إنجازات ومهام الدفاع الكيميائي بالقوات المسلحة. بعد ذلك قام مساعد رئيس الأركان للاحتياط يرافقه قائد الدفاع الكيميائي بتفقد المعرض العسكري المصاحب للحفل والذي اشتمل على عدد من معدات وآليات الدفاع الكيميائي. وفي ختام الحفل قام اللواء الركن سالم هلال سرور الكعبي مساعد رئيس الأركان للاحتياط بتكريم القادة السابقين للدفاع الكيميائي والمتميزين من منتسبي وحدات الدفاع الكيميائي وأخذ الصور التذكارية معهم.

احتفال

من جانب آخر احتفلت قيادة التدريب الانفرادي بالقوات المسلحة بتخريج عدد من الدورات التخصصية بحضور اللواء الركن سالم هلال سرور الكعبي مساعد رئيس الاركان للاحتياط وذلك بمدرسة ضباط الصف. بدأت فعاليات الاحتفال بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم ألقى بعدها مشرف الدورات كلمة بهذه المناسبة رحب فيها براعي الحفل والحضور وقدم فيها شرحا مفصلا عن منهاج وبرنامج الدورات التدريبية. وفي ختام الاحتفال قام مساعد رئيس الأركان للاحتياط بتوزيع الجوائز على المتفوقين والشهادات على الخريجين.