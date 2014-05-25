كلية الدراسات الإسلامية تدعم تعزيز اللغة العربية

نظمت كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدبي ندوة علمية بعنوان: «إشكالية المنجز العلمي بمرحلتي «الماجستير والدكتوراه»، بهدف دعم مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتعزيز اللغة العربية لغة للهوية، وتوفير بيئة البحث العلمي وتحقيق التميز الأكاديمي لبناء مجتمع معرفي ذي جودة عالية خدمة للمجتمع، إلى جانب إبراز أهمية المرتكزات المعرفية والمنهجية الفاعلة التي تؤطر البحث العلمي.

وحضر الندوة التي نظمتها الكلية برعاية جمعة الماجد رئيس مجلس أمناء كلية الدراسات الإسلامية والعربية في دبي، الدكتور محمد أحمد عبد الرحمن مدير الكلية، ونخبة من الأساتذة، وعدد من طالبات الدراسات العليا بمرحلتي الماجستير والدكتوراه.

وأكد الدكتور محمد أحمد عبد الرحمن حرص الكلية على دعم مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتعزيز اللغة العربية لغة للهوية، التي توجت بإطلاق سموه جائزة «محمد بن راشد للغة العربية» العالمية التي تهدف إلى تشجيع الإسهامات الاستثنائية في خدمة اللغة العربية وتكريم روادها وإبراز التجارب الناجحة والمتميزة في نشرها وتعليمها.

لافتا إلى أنه من هذا المنطلق أقامت لجنة الدراسات العليا بقسم اللغة العربية وآدابها هذه الندوة، إيماناً بأهمية دور الدراسات العليا وتطوير البحث العلمي لتحقيق «رؤية الإمارات 2021» التي تهدف إلى جعل الدولة مركزاً للامتياز في اللغة العربية.

الرسائل العلمية

وأضاف: إن اهتمام وتوجه الدولة بالاهتمام بالباحثين وبالدراسات العليا وتطوير البحث العلمي على أسس علمية يقوم على مرتكزات معرفية ومنهجية فاعلة تؤطر للبحث العلمي، بما يخدم مجتمع الإمارات، كان حافزاً لإقامة هذه الندوة، فهي تأتي لتؤكد أهمية الدراسات العليا والبحث العلمي، مشيراً إلى أن لدى الكلية مشروعاً علمياً خاصاً بطباعة رسائل الماجستير والدكتوراه.

وبدعم من عدد من المؤسسات والجمعيات الخيرية بالدولة، مثل مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، ومكتب الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومكتب الشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم، ومكتب أحمد حميد الطائر، وجمعية الفجيرة الخيرية، ومؤسسة دبي الإسلامي، وغيرها من المؤسسات، حيث تتم طباعة الرسائل المتميزة لترفد المكتبات والمؤسسات العلمية.

تعليم المرأة

وأشار إلى حرص جمعة الماجد رئيس مجلس الأمناء على إتاحة فرص التعليم العالي للمرأة الإماراتية، وخاصة مجال الدراسات العليا، كان له كبير الأثر في رفد مجتمع الإمارات بكوادر إماراتية قادرة على العطاء والمشاركة في تنمية وبناء الوطن، حيث إن الكلية قدمت جيلاً من الباحثات اللواتي صار حضورهن في المجتمع الإماراتي واضحاً.

حيث اندمجت الباحثات ممن حصلن على درجتي الماجستير والدكتوراه في دوائر المجتمع، سواء على المستوى الإبداعي والنقدي أو على مستوى البحث والتعليم أو على المستوى الإداري والمعرفي والثقافي.

وقد كان للكلية شرف السبق في مناقشة أول رسالة دكتوراه في اللغة العربية وآدابها على مستوى الدولة، وتم حتى الآن مناقشة 61 رسالة ماجستير، 37 رسالة في تخصص الأدب والنقد، و24 رسالة في تخصص اللغة والنحو، و6 رسائل دكتوراه، في تخصص اللغة العربية وآدابها منها رسالتا دكتوراه في الأدب والنقد، و4 رسائل دكتوراه في اللغة والنحو.

وأوضح أن عناوين رسائل الدكتوراه التي نوقشت، تهتم بقضايا تخص مجتمع الإمارات، أما رسائل الماجستير فتناولت مواضيع لها علاقة مباشرة بالمجتمع.

نقل المعرفة

وقال الدكتور عمر بوقرورة رئيس قسم اللغة العربية وآدابها: إن البحث أو الأطروحة الأكاديمية المطلوبة إنما نريدها مستقبلية عميقة تتجاوز مرحلة نقل المعرفة إلى مرحلة إنتاجها، ومن مرحلة تكثيف الجملة المنقولة إلى مرحلة ترشيد العقل، وذلك عبر إتقان صياغة أسئلة الإشكاليات العلمية والأدبية واللغوية واللسانية.

فطبيعة البحث الجاد هي طبيعة استكشافية ومتنامية ومستقبلية فبذلك يغدو عالم البحث مفتوحاً على أسئلة المحتمل المستقبلي، وبكل ذلك تكون البحوث التي تعود على المجتمع الإماراتي المعاصر، وعلى الأمة بأكملها بالخير والنجاح.

واشتملت الندوة على ثلاثة محاور رئيسة هي: إشكالية المرجع المعرفي في البحث العلمي، وفي مواجهة النص« الدراسة والتحليل»، وإشكالية كتابة المقدمة والخاتمة وصياغة النتائج في البحث العلمي.

مداخلات ومناقشات

أعقب الندوة مجموعة من المناقشات والمداخلات شاركت فيها الطالبات الباحثات في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، ودار الحوار حول المحاور المقدمة وحول ما تعانيه الباحثة المبتدئة في عالم البحث، كما ركز المحاورون على علاقة البحث الأكاديمي بالمجتمع الإماراتي بصفة خاصة، وبالأمة بصفة عامة. وأوصى المشاركون في الندوة باعتماد منهجية التكامل المعرفي، الذي يضمن تفاعل الطالبة الباحثة في الدراسات العليا مع متطلبات المجتمع، وخاصة على مستوى ما يمكن أن تمنحه الطالبة الباحثة في سلك الماجستير والدكتوراه للمجتمع بعد تخرجها.