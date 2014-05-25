مدير الكلية البحرية الأسبق: البحرية المصرية تحتل المركز الـ11 عالميا

قال اللـواء محفــوظ طه مـديــر الكـلية البحــرية الأسبــق، إن القوات البحرية المصرية تعتبر رقم 11 بالنسبة للتصنيف العالمى، بينما بعض التقارير الأخرى تضعها فى التصنيف السابع عالميا، لافتا إلى أن القوات البحرية المصرية تعتبر رقم 2 فى شرق البحر المتوسط من حيث تنفيذ المهام.

وأضاف مدير الكلية البحرية خلال لقاء مع الإعلامى أسامة كمال مقدم برنامج "الرئيس والناس" على شاشة "القاهرة والناس"، أن القوات البحرية شهدت تطويرا هائلا، خلال الـ10 سنوات الماضية، حيث لديها فرقاطات قادرة على اكتشاف الغواصات والألغـام.