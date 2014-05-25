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"تعليم القاهرة": اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية عقب الانتخابات

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"تعليم القاهرة": اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية عقب الانتخابات "تعليم القاهرة": اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية عقب الانتخابات

أكد مدحت مصطفى وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أن نتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب المحافظة سيتم اعتمادها عقب الانتهاء من انتخابات الرئاسة، موضحا أن المؤشرات الأولية للنتيجة مطمئنة، متوقعا أن تصل نسبة النجاح إلى 70%.

وأضاف مصطفى لـ"اليوم السابع"، أنه جار تجميع النتيجة من كنترولات الإدارات التعليمية عن طريق "سى دى هات" مشيرا إلى أنه حتى اليوم لم تنته سوى 4 إدارات فقط من رصد النتيجة وإرسالها إلى المديرية من واقع 32 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة.

وفيما يتعلق بامتحانات الدبلومات الفنية أوضح مدحت أن اللجان تسير بشكل طبيعى، موضحا أن قوات الشرطة والجيش تعمل على تامين اللجان من الخارج.

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