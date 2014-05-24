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الإفراج عن الناشط البحريني نبيل رجب بعد عامين من سجنه

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قال نجل ومحامي الناشط البحريني، نبيل رجب، أحد أشهر الناشطين في العالم العربي، إن السلطات البحرينية أفرجت عنه، السبت، بعد أن أمضى عقوبة السجن لمدة عامين لدوره في احتجاجات تطالب بالديمقراطية في المملكة.

وكان «رجب»، مؤسس المركز البحريني لحقوق الإنسان، أدين، في أغسطس 2013، بتنظيم احتجاجات غير قانونية والمشاركة فيها للمطالبة باصلاحات في المملكة.

وقال ابنه آدم رجب: «أبلغني محاموه بأن والدي أفرج عنه»، وأضاف أن والده ينهي اجراءات الإفراج عنه، وسيكون في المنزل، في وقت لاحق السبت.

وتشهد البحرين اضطرابات، منذ أن قاد الشيعة احتجاجات تطالب بالديمقراطية، في 2011.

ولم تؤد محادثات بين والمعارضة إلى إنهاء الأزمة السياسية، ويشكو الكثير من الشيعة من التمييز السياسي والاقتصادي، وهو اتهام تنفيه السلطات.

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