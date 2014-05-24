السعودية تنفي اعتقال خلية تعمل لصالح قطر

نفت السعودية ما نشرته صحيفة «العرب» اللندنية، الجمعة، بشأن «إيقاف خلية بالمملكة تشتغل لفائدة دولة قطر، على مواقع التواصل الاجتماعي، للتحريض ومهاجمة أفراد الأسرة الحاكمة».

ونفى المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، اللواء منصور التركي، ما نشرته «العرب»، بحسب وكالة الأنباء السعودية، إيقاف أشخاص من الجنسيتين السعودية والقطرية يتلقون دعماً وتوجيهات من خارج المملكة خاصة قطر.

وقال: «الخبر لا أساس له من الصحة جملة وتفصيلاً»، ودعا الصحيفة إلى «احترام مبادئ ومواثيق العمل الإعلامي، وممارسة المهنية فيما تنشره، والابتعاد عن الأخبار الملفقة».

وتعد هذه المرة الثانية التي تكذب فيها السعودية ما تنشره صحيفة «العرب» اللندينة خلال شهر بشأن تقارير تتعلق بالعلاقات بين السعودية وقطر.