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«الجربا»: ندعم المعارضة الإيرانية

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أكد رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض، أحمد الجربا، دعمه لرئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، مريم رجوي، خلال لقائهما في باريس، بحسب ما أعلن المجلس الوطني، السبت.

وقال المجلس الوطني، في بيان، إنه خلال هذا الاجتماع، الذي عقد، الجمعة، بمناسبة زيارة «الجربا» لفرنسا، أشاد الأخير بـ«التضامن والأخوة بين المقاومة الإيرانية والثورة السورية».

وتابع «الجربا»، بحسب ما نقل عنه البيان: «نحن والشعب الايراني في معسكر واحد، نقاتل ضد عدو مشترك من اجل تحقيق هدف مشترك، أن الملالي الحاكمين في إيران لا يتمتعون بأي شرعية، وأن مصير الشعب السوري والثورة السورية مرتبط بمصير الشعب الإيراني وممثله الشرعي، أي المقاومة الايرانية برئاسة السيدة مريم رجوي».

ونددت «رجوي» بـ«الدعم الكامل»، الذي يوفره النظام الإيراني لنظام الرئيس السوري، بشار الأسد، وسياساته القمعية، وفق المصدر نفسه.

وقال أفشين علوي من المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية: «خلال هذا اللقاء، تم التشديد على ان القيادة العسكرية واللوجستية وانتشار القوات المقاتلة بالآلاف يجريان بإشراف (فيلق القدس)، التابع للحرس الثوري الإيراني».

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