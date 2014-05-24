صوفيا فيرغارا تنفصل عن خطيبها

إنفصلت النجمة العالمية Sofía Vergara عن خطيبها رجل الأعمال الأمريكي Nick Loeb.

وقد حرصت Vergara على نشر خبر الإنفصال بنفسها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، قبل أن تتناقله وسائل الإعلام بطريقة درامية وجارحة حسب قولها.

وكشفت Sofía البالغة من العمر 41 أن علاقتها بخطيبها Nick البالغ من العمر 38، شهدت العديد من المشاكل والخلافات في الفترة الأخيرة، خصوصاً أنهما لم يجدا الوقت الكافي لقضائه معاً بسبب إنشغالهما الدائم وأعمالهما الكثيرة.

وأكدت الممثلة الكولومبية أنهما سيحافظان على علاقتهما الجيدة والودية، كما أنهما واثقان من أن قرار الإنفصال هو الأنسب والأفضل للطرفين.

يشار إلى أن Sofía Vergara و Nick Loeb أعلنا خطوبتهما في تموز/ يوليو من العام 2012.