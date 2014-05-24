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محمد عبده وأحلام.. لقب مشترك وديو مشترك

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محمد عبده وأحلام.. لقب مشترك وديو مشترك محمد عبده وأحلام.. لقب مشترك وديو مشترك

الأحد 25-05-2014 09:58

اجتمع فنان العرب محمد عبده بالفنانة أحلام في أحد أعراس آل ثاني، وقدّما معاً أغنية مشتركة.
 

ومن أجواء تلك المناسبة، نشرت أحلام صورتين تجمعها بالفنان عبده، وأرفقتهما بتعليق على طريقتها الخاصّة. وكان اللافت في الأمر أنّها منحت نفسها لقب "فنانة العرب" في كلتا الصورتين، حيث كتبت تحت الصورة الأولى: " أخيراً، اتفقت أنا وفنان العرب على الأغنية. أحلام مع فنان العرب وليلة من ألف ليلة. ليلة ماسية". بينما كتبت تحت الصورة الثانية: " فنان العرب مع فنانة العرب، وديو تاريخي في حفل زفاف آل ثاني".
 

فهل تخلّت أحلام عن لقب الملكة، واستبدلته بلقب فنانة العرب تيمّناً بلقب فنان العرب الذي يشتهر به محمد عبده؟!

 

 

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