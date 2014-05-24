التركي Nuri Bilge Ceylan يفوز بالسعفة الذهبية

الأحد 25-05-2014 00:18
اسدل الستار على الدورة الـ 67 لمهرجان "كان" السينمائي الدولي حيث أعلنت رئيسة لجنة التحكيم المخرجة Jane Campion عن أسماء الفائزين التي جاءت كما يلي:
السعفة الذهبية
المخرج التركي Nuri Bilge Ceylan عن فيلم Winter Sleep
جائزة الحكّام الكبرى
المخرجة الإيطالية Alice Rohrwacher عن فيلم Le Meravigle
جائزة أفضل مخرج
المخرج الأميركي Bennett Miller عن فيلم Foxcatcher
جائزة الحكّام
المخرج الفرنسي Jean-Luc Godard عن فيلم Adieu au Langage والمخرج الكندي Xavier Dolan عن فيلم Mommy
جائزة أفضل سيناريو
المخرج الروسي Andrey Zvyagintsev عن فيلم Leviathan
جائزة أفضل ممثلة
الممثلة الإنكليزية Julianne Moore عن دورها في فيلم Maps to the Stars للمخرج David Cronenberg
جائزة أفضل ممثل
الممثل الإنكليزي Timothy Spall عن دوره في فيلم Mr. Turner للمخرج Mike Leigh