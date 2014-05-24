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التركي Nuri Bilge Ceylan يفوز بالسعفة الذهبية

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التركي Nuri Bilge Ceylan يفوز بالسعفة الذهبية التركي Nuri Bilge Ceylan يفوز بالسعفة الذهبية

الأحد 25-05-2014 00:18

اسدل الستار على الدورة الـ 67 لمهرجان "كان" السينمائي الدولي حيث أعلنت رئيسة لجنة التحكيم المخرجة Jane Campion عن أسماء الفائزين التي جاءت كما يلي:

السعفة الذهبية
المخرج التركي Nuri Bilge Ceylan عن فيلم Winter Sleep

جائزة الحكّام الكبرى
المخرجة الإيطالية Alice Rohrwacher عن فيلم Le Meravigle

جائزة أفضل مخرج
المخرج الأميركي Bennett Miller عن فيلم Foxcatcher

جائزة الحكّام
المخرج الفرنسي Jean-Luc Godard عن فيلم Adieu au Langage والمخرج الكندي Xavier Dolan عن فيلم Mommy

جائزة أفضل سيناريو
المخرج الروسي Andrey Zvyagintsev عن فيلم Leviathan

جائزة أفضل ممثلة
الممثلة الإنكليزية Julianne Moore عن دورها في فيلم Maps to the Stars للمخرج David Cronenberg

جائزة أفضل ممثل
الممثل الإنكليزي Timothy Spall عن دوره في فيلم Mr. Turner للمخرج Mike Leigh

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