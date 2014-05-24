التركي Nuri Bilge Ceylan يفوز بالسعفة الذهبية

اسدل الستار على الدورة الـ 67 لمهرجان "كان" السينمائي الدولي حيث أعلنت رئيسة لجنة التحكيم المخرجة Jane Campion عن أسماء الفائزين التي جاءت كما يلي:

السعفة الذهبية

المخرج التركي Nuri Bilge Ceylan عن فيلم Winter Sleep

جائزة الحكّام الكبرى

المخرجة الإيطالية Alice Rohrwacher عن فيلم Le Meravigle

جائزة أفضل مخرج

المخرج الأميركي Bennett Miller عن فيلم Foxcatcher

جائزة الحكّام

المخرج الفرنسي Jean-Luc Godard عن فيلم Adieu au Langage والمخرج الكندي Xavier Dolan عن فيلم Mommy

جائزة أفضل سيناريو

المخرج الروسي Andrey Zvyagintsev عن فيلم Leviathan

جائزة أفضل ممثلة

الممثلة الإنكليزية Julianne Moore عن دورها في فيلم Maps to the Stars للمخرج David Cronenberg

جائزة أفضل ممثل

الممثل الإنكليزي Timothy Spall عن دوره في فيلم Mr. Turner للمخرج Mike Leigh