لماذا دفع ميدو بأوباما ودومينيك أمام الهلال؟

أكد أحمد حسام "ميدو"المدير الفني للزمالك أن الطريقة الدفاعية للهلال هي سبب الدفع بيوسف أوباما ودومينيك أساسيان في اللقاء.

ونجح الزمالك في تحقيق فوز متأخر علي حساب الهلال بهدفين مقابل هدف في إطار الجولة الثانية من المجموعة الأولي من دوري أبطال إفريقيا.

وأشار "ميدو" في تصريحات تليفزيونية عقب نهاية لقاء الهلال أن الفريق كان يسعي لتحقيق الانتصار ولاغير، ولذلك فخاطر هجوميا بإشراك دومينيك وأوباما، نظرا لتحركاتهم المستمرة داخل الملعب.

وقال "ميدو": "طلبت من اللاعبين اللعب علي العرضيات الأرضية للتغلب علي دفاعات الهلال، ولكن علي الرغم من ذلك فهدف دومينيك جاء من عرضية عالية".

وبخصوص دومينيك، أوضح "ميدو" أنه سيعتمد عليه كثيرا في المباريات خارج الديار أمام مازيمبي والهلال، نظرا للخبرة التى يتمتع بها اللاعب والطريقة التى يلعب بها.

وتقاسم الزمالك الصدارة مع فيتا كلوب والهلال برصيد ثلاث نقاط لكلا منهم، في انتظار نتيجة لقاء مازيمبي وفيتا كلوب يوم الأحد في إطار ذات الجولة.