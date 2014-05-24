محلب يزور قطاع الأمن المركزى بالدرّاسة بحضور وزير الداخلية

قام المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اليوم بزيارة إلى قطاع الأمن المركزى بالدرّاسة، وكان فى استقبال سيادته السيد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، واللواء أشرف عبد الله مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى.

وفور وصوله استعرض رئيس الوزراء تشكيلات الأمن المركزى التى اصطفت فى استقباله، ووجه رئيس الوزراء كلمة إلى قيادات وضباط وجنود الأمن المركزى نقل خلالها تحيات السيد المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية وتقدير سيادته لمجهودات رجال الأمن المركزى.

وأشـاد رئيس الوزراء بالبطولات التى يقوم بها رجال الأمن المركزى فى دفاعهم المجيد عن أمن الوطن والمواطن، مُثمناً التضحيات الغالية التى يقدمها أبناء وزارة الداخلية. وأضاف محلب أن رجال الشرطة هم كما عهدناهم دائماً على قدر المسئولية، بالرغم من الصعوبات والتحديات التى تواجهها البلاد فى هذه المرحلة الدقيقة. كما أثنى رئيس الوزراء على إصرار رجال الشرطة على تطهير البلاد من كل بؤر الإجرام والإرهاب.

ووجه محلب رسالة إلى كل أبناء مصر بمناسبة قرب إجراء الانتخابات الرئاسية ، داعياً كافة أبناء الشعب إلى المشاركة فى التصويت، ومؤكداً أن العملية الانتخابية يجرى تأمينها بشكل كامل ، وكل مواطن يخرج للإدلاء بصوته سوف يكون فى أمان وطمأنينة بفضل الجهود التى يقوم بها رجال القوات المسلحة والشرطة الساهرون على حماية وتأمين الانتخابات.