أخبار عاجلة

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي -
صور| تسكين 159 أسرة بعمارات أولاد عزاز الجديدة في سوهاج -
فيديو| والد «طفلة البامبرز» المغتصبة: لازم المتهم يتعدم في ميدان عام -
حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج -
معتز عبد الفتاح: الإعلام «أفّور» في تناول زيارة السيسي لواشنطن -
ترامب يحتفي بزيارة السيسي على «تويتر» -
أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة -
مدرب الزمالك الجديد: الفترة القادمة تحتاج إلى العمل أكثر من أي شيء -
تغطية خاصة - حصريا .. لقاء الرئيس السيسي بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: مجلس إدارة الأتحاد السكندري غير راضي عن مركز الفريق بجدول الدوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

محلب يزور قطاع الأمن المركزى بالدرّاسة بحضور وزير الداخلية

Google+ Print
محلب يزور قطاع الأمن المركزى بالدرّاسة بحضور وزير الداخلية محلب يزور قطاع الأمن المركزى بالدرّاسة بحضور وزير الداخلية

إبراهيم محلب

قام المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اليوم بزيارة إلى قطاع الأمن المركزى بالدرّاسة، وكان فى استقبال سيادته السيد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، واللواء أشرف عبد الله مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى.

وفور وصوله استعرض رئيس الوزراء تشكيلات الأمن المركزى التى اصطفت فى استقباله، ووجه رئيس الوزراء كلمة إلى قيادات وضباط وجنود الأمن المركزى نقل خلالها تحيات السيد المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية وتقدير سيادته لمجهودات رجال الأمن المركزى.

وأشـاد رئيس الوزراء بالبطولات التى يقوم بها رجال الأمن المركزى فى دفاعهم المجيد عن أمن الوطن والمواطن، مُثمناً التضحيات الغالية التى يقدمها أبناء وزارة الداخلية. وأضاف محلب أن رجال الشرطة هم كما عهدناهم دائماً على قدر المسئولية، بالرغم من الصعوبات والتحديات التى تواجهها البلاد فى هذه المرحلة الدقيقة. كما أثنى رئيس الوزراء على إصرار رجال الشرطة على تطهير البلاد من كل بؤر الإجرام والإرهاب.

ووجه محلب رسالة إلى كل أبناء بمناسبة قرب إجراء الانتخابات الرئاسية ، داعياً كافة أبناء الشعب إلى المشاركة فى التصويت، ومؤكداً أن العملية الانتخابية يجرى تأمينها بشكل كامل ، وكل مواطن يخرج للإدلاء بصوته سوف يكون فى أمان وطمأنينة بفضل الجهود التى يقوم بها رجال القوات المسلحة والشرطة الساهرون على حماية وتأمين الانتخابات.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة

أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة

تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية

تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية

تغطية خاصة - سمير فرج: ليست هناك شروط على المعونة الأمريكية لمصر في الفترة المقبلة

تغطية خاصة - سمير فرج: ليست هناك شروط على المعونة الأمريكية لمصر في الفترة المقبلة