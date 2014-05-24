محلب يشيد بالاتفاق بين جامعتي النيل وزويل لحل الأزمة

استقبل المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اليوم كل من الدكتور عبد العزيز حجازى رئيس الوزراء الأسبق رئيس مجلس أمناء جامعة النيل وأعضاء مجلس الأمناء، والدكتور إبراهيم بدران وزير الصحة الأسبق، والدكتور شريف صدقى الرئيس الأكاديمى لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا وأعضاء مجلس أمناء المدينة، بحضور كل من وزير الاتصالات، ووزير التعليم العالى والبحث العلمى.

وخلال اللقاء أشاد رئيس الوزراء بالاتفاق الذى تم التوصل إليه بين جامعتى النيل وزويل والذى تضمن حلولاً لكافة المشكلات العالقة، وهو ما سوف يعود بالنفع على التعليم والبحث العلمى فى مصر، باعتبار أن هاتين الجامعتين تمثلان صروحاً علمية ذات قيمة ومكانة كبيرة.

ووجه رئيس الوزراء الشكر للمستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية الذى أصدر توجيهات فورية بتسوية الموضوع وفقاً لأحكام القضاء. وأعرب محلب عن أمله فى أن تشهد الفترة القادمة تدشيناً للتعاون بين الجامعتين فى كافة المجالات العلمية والبحثية، لأن مصر فى حاجة ماسة إلى مثل هذا النوع من التعاون البنّاء.

من جانبه، أعرب د. عبد العزيز حجازى عن جزيل الشكر والتقدير للسيد رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء على مجهوداتهما التى تكللت بالوصول إلى اتفاق بين الجامعتين. وأضاف حجازى أن الهدف الأسمى لكلا الجامعتين هو بناء عقول مصرية قادرة على البحث والتفكير العلمى وتوفير البيئة المناسبة للإبداع والابتكار. واتفق حجازى فى الرأى مع رئيس الوزراء حول ضرورة أن يكون هناك تعاون وتنسيق بين الجامعتين فى المجالات العلمية والبحثية وكذا تنظيم أنشطة طلابية مشتركة.

تجــدر الإشارة إلى أنه عقب اللقاء تم عقد مؤتمر صحفى لرئيسى الجامعتين بحضور وزيرى الاتصالات والتعليم العالى والبحث العلمى، حيث أكد د. عبد العزيز حجازى على أن السرعة التى تم بها إنجاز الاتفاق وتنفيذه جعلته يشعر بالفعل أننا نعيش عهداً جديداً. وأكد حجازى على أن المصلحة العامة أهم من أى خلاف، ومصر فى حاجة إلى كل يد تبنى وتُعمر.

من جانبه وجه الرئيس الأكاديمى لجامعة زويل الشكر للسيد رئيس الجمهورية على تخصيص قطعة أرض بمدينة السادس من أكتوبر لإقامة منشآت ومبانى الجامعة، مشيراً إلى أن العمل قد بدأ لوضع تصميم المخطط العام للجامعة. كما أكد على أن التعاون من أجل صالح مصر سيظل هو الهدف الذى يسعى الجميع من أجل تحقيقه.

كما أشاد الجانبان بالجهود التى قام بها السيد وزير الاتصالات وإسهامات سيادته فى الوصول إلى الصياغات التى صدر بها قرار رئيس الوزراء بتاريخ 19 مايو 2014 بشأن بنود الاتفاق بين الجامعتين وذلك تنفيذاً لحكم المحكمة الإدارية العليا فى هذا الشأن.