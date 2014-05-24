عبد الشافي يقود الزمالك للفوز على الهلال بهدفين وتحقيق أول 3 نقاط في دوري المجموعات

انتزع الزمالك فوزا ثمينا على ضيفه الهلال السوداني بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على إستاد الدفاع الجوي، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا.

ونجح الفريق الأبيض في حصد أول ثلاث نقاط له بالمجموعة الأولى، وتعويض خسارته من فيتا كلوب الكونغولي في الجولة الأولى بنتيجة 1-2، ليحتل الزمالك المركز الثاني بشكل مؤقت في انتظار نتيجة مباراة مازيمبي وفيتا كلوب الكونغوليين المقرر إقامتها غدا الأحد، فيما توقف رصيد الهلال عند ثلاث نقاط أيضا في المركز الثالث.

أحرز هدفي الزمالك، الموريتاني دومينيك دا سيلفا في الدقيقة السادسة، ومحمد عبد الشافي في الدقيقة 80، بينما سجل للهلال مهاجمه مدثر كاريكا في الدقيقة 25.

بدأ أحمد حسام ميدو المدير الفني للزمالك، المباراة بتشكيل مكون من عبد الواحد السيد في حراسة المرمى، وعمر جابر وياسر إبراهيم ومحمود فتح الله ومحمد عبد الشافي في الدفاع، ونور السيد وأحمد توفيق ومحمد إبراهيم ومؤمن زكريا في الوسط، ودومينيك دا سيلفا ويوسف إبراهيم “أوباما” في الهجوم.

دخل الزمالك اللقاء بهجوم ضاغط ومكثف على دفاعات الهلال السوداني لتسجيل هدف مبكر يسهل من مهمة الفريق الأبيض الذي يسعى للمحافطة على آمال بلوغ المربع الذهبي للبطولة خاصة بعد خسارته في الجولة الأولى من دور المجموعات أمام مضيفه فيتا كلوب الكونغولي بنتيجة 1-2.

ونجح الزمالك فيما أراد، بعدما سجل لاعبه الموريتاني دومينيك دا سيلفا هدفا ل في الدقيقة السادسة بضربة رأسية متقنة مستغلا عرضية من الناحية اليسرى من اللاعب محمد عبد الشافي.

وبعد الهدف، استمر التفوق الأبيض على أرضية الملعب، وسط حالة من التخبط في دفاع الهلال وكذلك حارس مرماه.. وركز الزمالك الهجوم من الناحية اليسرى التي يشغلها محمد عبد الشافي ويعاونه محمد إبراهيم .

وفي الدقيقة 12، نظم الهلال هجمة مرتدة سريعة واستغل التمركز الدفاعى الخطأ للزمالك حيث وقف المدافعون على خط واحد ، لينفرد بكر المدينة بمرمى الزمالك، ولكن عبد الواحد السيد حارس الفريق الأبيض نجح في التصدي للكرة ببراعة، ليحافظ على نظافة شباك فريقه.

واستمر الزمالك في ضغطه الهجومي في محاولة لمضاعفة النتيجة، وسدد يوسف أوباما كرة قوية بيسراه من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها حارس الهلال، فيما حاول مؤمن زكريا تشكيل خطورة من الناحية اليمنى ولكنه لم ينجح في اختراق دفاع الهلال.

وفي الدقيقة 25، ومن خطأ قاتل من ياسر إبراهيم مدافع الزمالك الذي أهدى الكرة لمدثر كاريكا لينفرد بعبد الواحد السيد، تمكن مهاجم فريق الهلال من تسجيل هدف التعادل لفريقه بعدما نجح في المرور من حارس الزمالك بطريقة فنية رائعة.

وفي الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول، عمل الزمالك على تنظيم صفوفه مرة أخرى، ومحاولة تدارك ألاخطاء وشن الهجمات على دفاع الفريق الأزرق الذي ارتفعت معنوياته عقب تسجيل هدف التعادل، لينتهي الشوط المباراة الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى ميدو أول تغييرات لدعم هجوم الزمالك بنزول الجناح الأيمن حازم إمام بدلا من يوسف أوباما، لتنشيط الجبهة اليمنى للفريق الأبيض، في محاولة لتسجيل هدف ثاني.. ليرد عليه البرازيلي كامبوس المدير الفني للهلال بإشراك اللاعب المهاجم مامادو كوليبالي بدلا من الظهير الأيمن السنغالي سليماني.

وحاول الزمالك اللعب من على الأجناب عن طريق محمد عبد الشافي فى اليسار وحازم إمام فى اليمين ، للهروب من التكتل الدفاعي للفريق السوداني .. وفي الدقيقة 60، مرر محمد إبراهيم كرة بينية رائعة لحازم إمام، ولكن الأخير سدد في جسد حارس الهلال، لتتحول الكرة إلى ضربة ركنية.

> وفي محاولة لانقاذ الموقف، لجأ ميدو لورقته الهجومية الثانية بإشراك مهاجمه أحمد جعفر بدلا من الموريتاني دومينيك دا سيلفا، وذلك لاستغلال الكرات العرضية التى تأتي من الجانبين الأيمن والأيسر.

وهدأت وتيرة المباراة في منتصف الشوط الثاني، وتراجع أداء الزمالك بشكل كبير بالرغم من التغييرات التي أجراها الجهاز الفني، فيما يتحسن أداء الهلال الدفاعي بمرور الوقت في محاولة للحفاظ على نتيجة التعادل.

وفي الربع ساعة الأخيرة من اللقاء، أشرك ميدو مهاجمه أحمد علي بدلا من نور السيد لتنشيط الجانب الهجومي، كما أجرى كامبوس تغييرا للهلال بنزول اللاعب صلاح الجزولي.

وكاد الهلال أن يفاجيء الزمالك ويخطف هدفا قاتلا بعد انفراد تام من البديل كوليبالي، ولكنه سدد الكرة فوق العارضة بطريقة غريبة، ليهدر فرصة خطف نقاط اللقاء الثلاثة.

وفي الدقيقة 80، نجح محمد عبد الشافي في تسجيل هدف الزمالك الثاني بتسديدة متقنة بقدمه اليمنى من خارج منطقة الجزاء بطريقة رائعة، فشل حارس الفريق السوداني في التصدي لها لتسكن الشباك معلنا عن هدف ثمين لأصحاب الأرض.

وفي الدقائق المتبقية من المباراة، حاول الهلال العودة لأجواء اللقاء من جديد، من أجل تعديل النتيجة، فيما لجأ الزمالك لتهدئة وتيرة اللعب للحفاظ على التقدم والخروج باللقاء إلى بر الأمان، وبالفعل نجح الزمالك في الحفاظ على شباكه في الدقائق المتبقية، لتنتهي المباراة بفوز الزمالك على الهلال السوداني بنتيجة 2-1.