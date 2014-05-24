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انخفاض أعداد المتقدمين لأداء عمرة رمضان بالإمارات بحوالى 50 %

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انخفاض أعداد المتقدمين لأداء عمرة رمضان بالإمارات بحوالى 50 % انخفاض أعداد المتقدمين لأداء عمرة رمضان بالإمارات بحوالى 50 %

انخفاض أعداد الراغبين في أداء عمرة رمضان بحوالى 50 %

 

انخفضت أعداد المتقدمين لأداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان المقبل بالإمارات العربية المتحدة، بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بالأعداد المماثلة في السنوات الماضية، بحسب ما نقلت صحيفة الاتحاد عن مديري وممثلي حملات للحج والعمرة.

ويقف وراء ذلك العديد من الأسباب، أهمها المعلومات عن انتشار فيروس كورونا في .

وقال مديرو الحملات للصحيفة إن “الانخفاض في الإقبال أثر بالسلب على الحملات، وقامت بعض الحملات بعروض ترويجية، إلا أن الإقبال المحدود أفقد الخطوة تأثيرها، وقد ترافق مع ذلك خفض في بعض الخدمات بالسعودية، إلا أنه لم يرق إلى المستوى المطلوب”.

وطالب مسؤولو الحملات، بتوفير العديد من التسهيلات من قبل الجهات المعنية بالدولة لتمثل عوامل جذب جديدة، داعين وزارة الصحة إلى إعادة موضوع التطعيمات إلى ما كان عليه سابقا، وهو أن يكون التطعيم مجانا للجميع، وألا يشترط الحصول على البطاقة الصحة بالنسبة للراغبين في التطعيم لدى إدارات الطب الوقائي في وزارة الصحة.

 

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