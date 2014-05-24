بالصور.. مدير أمن سوهاج يستعرض الاستعدادات الأمنية لانتخابات الرئاسة

عقد اللواء براهيم صابر مساعد وزير​الداخلية​ لأمن سوهاج الأجتماع النهائى مع قيادات مديرية الأمن و الأدارة العامة للأمن المركزى و الأمن الوطنى و الأمن العام و وذلك لوضع اللمسات النهائية على الخطة الأمنية التى تم وضعها لتأمين عملية انتخابات رئاسه الجمهوريه يومى ( 26 – 27 / مايو الجارى ) و تأمين لجان الأقتراع و نطاقاتها وقد أستمع إلى عدة تقارير أمنية حول الخطة الأمنية و التى​يبدء ​تنفيذها بالفعل بأستلام مقرات الأقتراع بداية من يوم الأحد حيث تقوم قوات الحماية المدنية بنشر قواتها مستخدمة كلاب الشرطة و اجهزة الكشف عن المفرقعات المتطورة و ذلك لتعقيم المقر الأنتخابى و نطاقة الخارجى على أن تقوم الخدمات النظامية و السرية الشرطية بأستلام المقرات الأنتخابية عقب تعقيمها من قبل قوات الحماية المدنية و ذلك بالأضافة عمل دوريات أمنية مشتركة ضمت كلأً من المباحث الجنائية و قوات الأمن المركزى لمداومة المرور بمحيط جميع اللجان الأنتخابية حيث تعمل تلك الدوريات على ضبط المشتبه فيهم و الخارجين عن القانون و ذلك بالأضافة إلى قيام إدارة المرور بعمل عدة تحويلات مرورية أمام اللجان الأنتخابية و تسييل الحركة المرورية أمام اللجان.

> كما أمر​​ ​ ​بأهمية التمركزات الأمنية الثابته بكل مجمع أنتخابى و الأقوال الأمنية المتحركة بدائرة كل قسم و المكونة من مجموعات الأمن المركزى و رجال المباحث الجنائية للمرور الدائم بمحيط اللجان الأنتخابية و التدخل الفورى و السريع فى حالة حدوث أى شىء يهدد الأمن بالأضافة إلى التشديد على الأكمنة الحدودية و وإدارة تأمين الطرق بالأنتشار المكثف للقوات على جميع الطرق السريعة و الصحراوية و الفحص الجيد لجميع حالات الأشتباه فى الأكمنة الحدودية .

> كما تم تكليف المستويات الإشرافية والقيادية بالمديرية بمداومة المرور الميدانى على جميع لجان انتخابات رئاسه الجمهوريه للوقوف على تنفيذ خطط التأمين بها، والتوعية للقوات بالظروف الأمنية الراهنة.