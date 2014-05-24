درية شرف الدين تتابع مع قيادات التليفزيون استعدادات تغطية الانتخابات الرئاسية

عقدت الدكتورة درية شرف الدين وزيرة الإعلام اجتماعاً مع قيادات اتحاد الإذاعة والتليفزيون لوضع اللمسات النهائية لتغطية الانتخابات الرئاسية على مستوى الجمهورية وتذليل كافة العقبات الهندسية للبث المباشر وتوزيع وحدات البث المباشر على مستوى جميع محافظات الجمهورية ، والتأكيد على الالتزام بفترة الصمت الانتخابي في القنوات والإذاعات التابعة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون.

وتابعت وزيرة الإعلام ما تم في مبنى التليفزيون في حلايب وشلاتين ، وآخر المستجدات بمسرح مارينا وإعادة تشغيله ، والإنشاءات الخاصة بمبنى القناة الخامسة الجديد بمنطقة سموحة، كما تابعت الوزيرة الاستوديو التحليلي باستوديو (2) والخاص بانتخابات الرئاسة التابع لقطاع الأخبار، كما اطلعت على آخر التجهيزات الأمنية لتأمين مبنى ماسبيرو وملحقاته.

حضر الاجتماع عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون وإبراهيم العراقي وكيل أول وزارة الإعلام ورؤساء قطاعات الإذاعة والأخبار والتليفزيون والإقليميات والأمن والهندسة الإذاعية والنيل المتخصصة.

أ ش أ