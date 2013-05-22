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صحة الشورى: مناقشة قانون كادر المهن الطبية الأحد المقبل

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صحة الشورى: مناقشة قانون كادر المهن الطبية الأحد المقبل صحة الشورى: مناقشة قانون كادر المهن الطبية الأحد المقبل

أكد الدكتور عبد الغفار صالحين، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشورى، أن مشروع قانون كادر المهن الطبية تم وضعه على جدول الجلسة العامة للمجلس لمناقشته الأحد المقبل 26 مايو الجارى.

وقال صالحين، فى خطاب إلى نقابة الأطباء، إن المجلس سيناقش السبت المقبل قانون السلطة القضائية وأعرب عن أمله فى الانتهاء من مناقشته سريعا ليتم مناقشة الكادر الأحد المقبل.

ومن ناحية أخرى أخطرت وزارة المالية النقابة العامة للأطباء بتأجيل اجتماع هيئة مكتب النقابة، ووزير الصحة مع وزير المالية الدكتور فياض عبد المنعم، بسبب سفره فى مهمة عاجلة مؤكدة انعقاد الاجتماع مع الوزير فور عودته.

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