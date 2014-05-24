مدرب الهلال: الزمالك أهدر فوزا بأربعة أهداف .. وحزين لغياب الجماهير

يرى باولو كامبوس المدير الفني للهلال أن الزمالك أهدر فوزا كبيرا على فريقه خلال مواجهة الفريقين بالجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الزمالك قد أهدر أهدافا عديدة في مواجهة الهلال، بينما نجح في الفوز بهدفين لهدف.

وقال كامبوس في المؤتمر الصحفي تابعه مراسل FilGoal.com: "المباراة قوية للغاية، الزمالك سيظل الزمالك والهلال هو الهلال، وكان يمكن للأبيض أن يفوز 3 أو أربعة".

وأضاف "الزمالك فريق كبير ولديه خمس ألقاب إفريقية".

وتابع "كان من الممكن أن أفوز بالفرصة التي أهدرها كوليبالي، ولكن الزمالك فريق من أقوى فرق إفريقيا، وأصعب من مازيمبي".

وأشار "حزين لغياب الجماهير كنت أتمنى اللعب مع 30 أو 40 ألف مشجع يتفاعلون مع كل كرة، هذه هي كرة القدم".