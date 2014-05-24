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حالة الطقس في الإمارات غدا

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حالة الطقس في الإمارات غدا حالة الطقس في الإمارات غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا ومغبرا أحيانا على بعض المناطق الشرقية ظهرا والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام قد تنشط أحيانا ظهرا على بعض المناطق الداخلية والمكشوفة وقد تكون مثيرة للغبار وتزداد الرطوبة نسبيا خلال الليل على بعض المناطق الساحلية.

الرياح .. جنوبية شرقية - جنوبية غربية / 10 - 20 كم / ساعة خلال الصباح والليل تصبح شمالية شرقية - شمالية غربية / 15 - 28 كم/ساعة بعد الظهر والمساء تصل أحيانا 32 كم/ساعة على بعض المناطق الداخلية والمكشوفة .
>  البحر .. خفيف الى متوسط .. ويبلغ إرتفاع الموج ما بين قدم الى قدمين قرب الساحل ومن قدمين الى ثلاثة واربعة أقدام بالعمق .. ويبلغ أعلى مستوى للمد عند الساعة العاشرة و 28 دقيقة صباحا وفي تمام الساعة العاشرة و 56 دقيقة مساء وأدنى مستوى للجزر عند الساعة الرابعة وتسع دقائق مساء.

لمعرفة درجات الحرارة و نسب الرطوبة اضغط هنا
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