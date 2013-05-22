نور الهدى زكى: أفرج عن 18 إرهابيا فى السجون مقابل إطلاق سراح المختطفين

أكدت نور الهدى زكى، الكاتبة الصحفية، أن ما حدث فى قضية الإفراج عن الجنود صفقة، حيث تم الإفراج عن 18 شخصا من الإرهابيين الموجودين لدينا فى السجون مقابل الإفراج عن جنودنا المختطفين، وتم تسليمهم بالفعل فى سيناء قبل أن يتم الإفراج عن جنودنا.

وأضافت، فى مداخلة هاتفية للإعلامى جابر القرموطى فى حلقة اليوم، الأربعاء، من برنامج "مانشيت"، أن لديها 12 اسما فقط من المفرج عنهم، وهم: محمد عبد العزيز نافع، ليث إبراهيم عميرة، نصر خميس محمد نصر، عرفات عودة، سليمان سلمى أحمد هادى، صالح عميرة، عبد القادر سويلم، محمود عبد السلام.

وأوضحت أن الوسيط فى التفاوض كان القيادى فى الجماعة الإسلامية كرم زهدى والجنود كانوا موجودين فى غزة ومن شروط الصفقة، أنه لا توجد سيارات تتعقب كرم زهدى، وهو يقوم بتوصيل الجنود حتى لا يتم التعرف على المكان الذى كانوا يتواجدون فيه.

وأكدت نور الهدى أن هناك مسئولا أمريكيا كان موجودا فيما تم من مفاوضات وحمادة أبو شيته، لم يكن من بين المفرج عنهم، حيث إن اللواء عبد الفتاح السيسى رفض الإفراج عنه، واكتفى بالإفراج عن الـ18 الآخرين، وأكدت نور الهدى أن اثنين من المخطوفين كانوا موجودين مع الضباط والجندى المخطوفين من عامين فى غزة وهم أحياء.