بالفيديو .. عبد الشافي يضيء ليلة #الزمالك_الافريقي

صنع هدفا وأحرز أخر، فأهدى محمد عبد الشافي الفوز لفريقه الأبيض الزمالك بهدفين لهدف على الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك خسر في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات أمام فيتا كلوب الأنجولي، وكان بحاجة للرد في الجولة الثانية التي خاضها على أرضه.

تقدم دومينيك دا سيلفا للزمالك في الدقيقة 6، قبل أن يخطف إبراهيم كاريكا التعادل للهلال السوداني في الدقيقة 25.

وفي الدقائق الـ10 الأخيرة، اقتنص عبد الشافي الهدف القاتل للزمالك بلمسة فنية رائعة بعدما استلم الكرة بهدوء وروضها ثم صوبها في الشباك.

ورفع الزمالك رصيده إلى 3 نقاط، قبل أن يطير إلى الكونجو لمواجهة مازيمبي في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات.

وبذلك قضى الزمالك على مايو الأسود، بعدما خطف فوزه الثاني في هذا الشهر.

جبهة نارية

الزمالك بدأ المباراة بتركيز على الجبهة اليسرى، وقد ظهر عبد الشافي بمستوى مميز.

وفي الدقيقة 6، أرسل عبد الشافي كرة عرضية دقيقة قبل الوصول إلى خط المرمى ليقتنصها دومينيك الذي عاد لمركز رأس الحربة، ويسجل للزمالك الهدف الأول.

دومينيك وأوباما ظهرا بمستوى جيد هجوميا، وساندهما محمد إبراهيم ومؤمن زكريا بشكل مميز.

وكاد الزمالك أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 12، حين تسلم أوباما الكرة وأراحاها لنفسه بامتياز، ثم أطلق تصويبة على الطائر ردها حارس الهلال بصعوبة.

لكن الهلال السوداني دخل اللقاء بعد ذلك، وهدد مرمى الزمالك بهجمات مرتدة مستغلا أخطاء ساذجة من ثنائي الدفاع ياسر إبراهيم ومحمود فتح الله.

وخطف الهلال التعادل للزمالك بعد خطأ قاتل من ياسر إبراهيم الذي فشل في ترويض الكرة تحت قدميه لتذهب إلى كاريكا لينفرد بمرمى عبد الواحد السيد، راوغه وسجل.

الكل في الكل

ميدو المدير الفني للزمالك صرح بعد المباراة بأنه "هاجم الكل في الكل"، خاصة في الشوط الثاني لخطف الفوز.

هذا حدث فعلا، الزمالك هاجم بكل أوراقه، وغير ميدو عددا من اللاعبين.

خرج أوباما ودخل حازم إمام، خرج دومينيك ودخل أحمد جعفر.

هذه التبديلات جعلت الزمالك أفضل هجوميا، ضغط خصمه الذي تراجع تماما للدفاع.

في النهاية اقتنص عبد الشافي الهدف بكرة رائعة منحت الزمالك 3 نقاط ثمينة.

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