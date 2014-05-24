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ميدو لجماهير الزمالك: لا تذبحوا ياسر إبراهيم

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ميدو لجماهير الزمالك: لا تذبحوا ياسر إبراهيم ميدو لجماهير الزمالك: لا تذبحوا ياسر إبراهيم

وجه أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك ندائه لجماهير فريقه بعد ذبح مدافعه ياسر إبراهيم بعد الخطأ الفادح الذي ارتكبه في مباراة الهلال السوداني يوم السبت.

وحل الهلال ضيفا على الزمالك ضمن ثاني جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا وخسر بهدفين لهدف.

وتسبب ياسر إبراهيم في الهدف الذي سكن مرمى الزمالك عندما فشل في تشتيت كرة ذهبت لمدثر إبراهيم كاريكا الذي انفرد بعبد الواحد السيد وسجلها.

وقال ميدو عقب اللقاء في تصريحات تليفزيونية: "أتمنى أن تغفر جماهير الزمالك هذا الخطأ لياسر إبراهيم، فهو مدافع شاب يبلغ من العمر 20 عاما".

وأضاف "أتوقع أن يصبح أحد أفضل مدافعي في السنوات العشرة القادمة".

ويلعب ياسر إبراهيم موسمه الأول مع الزمالك بعد انتقاله من المنصورة الصيف الماضي.

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