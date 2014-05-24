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ميدو: واجهنا مشكلة في التعامل مع مرتدات الهلال

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ميدو: واجهنا مشكلة في التعامل مع مرتدات الهلال ميدو: واجهنا مشكلة في التعامل مع مرتدات الهلال

يعتقد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك أن فريقه سيطر على مجريات مباراته أمام الهلال السوداني، الذي اكتفى باللعب على الكرات المرتدة –بحسب تصريحاته-.

وفاز الزمالك بصعوبة على ضيفه الهلال السوداني 2-1 في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا.

وقال ميدو عقب المباراة لشبكة "beIN Sports": "سعينا لتحقيق الفوز منذ بداية المباراة، وسيطرنا على مجريات اللقاء لـ90 دقيقة".

واستدرك مضيفا "ولكن الهلال اعتمد على المرتدات مستغلا سرعات لاعبيه، وهو ما سبب لنا مشاكل".

رغم ذلك، اعترف ميدو بأن الزمالك واجه صعوبة في الفوز على ضيفه.

وأتم "بشكل عام، كل المباريات في هذا الدور صعبة".

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فيديو اليوم السابع