بالفيديو .. قصة أخر ربع ساعة ' بيضاء ' للزمالك

على غير العادة، عندما تقترب المباراة من نهايتها وتحديدا في أخر ربع ساعة فانتظر هدفا للزمالك، هذا ماحدث في مواجهات الفريق الأبيض خلال شهر مايو.

الزمالك خاض خمس مباريات في هذا الشهر، لم يسجل فقط في أولها مع الإسماعيلي والتي خسرها بهدف يوم 1 مايو، ثم بعد ذلك أحرز هدفا على الأقل في كل المباريات التالية وتحديدا في أخر ربع ساعة.

ويستعرض FilGoal.com تميمة الربع ساعة الأخيرة مع الزمالك في الشهر المنقضي.

1- التليفونات

فاز الزمالك على التليفونات 2-1، سجل الأول في الدقيقة 15 أحمد سمير فرج، ثم خطف يوسف "أوباما" الثاني في أخر دقيقة.

2- وادي دجلة

الزمالك متأخر بهدفين طوال المباراة حتى أخر ربع ساعة، سجل هدفين متتاليين عن طريق عمر جابر وأحمد جعفر.

3- فيتا كلوب

الزمالك أمام فيتا كلوب متأخر بهدف .. ولكن أحمد حسام "ميدو" المدير الفني يشير للاعبيه بالهدوء والاطمئنان .. حتى جاءت آخر ربع ساعة.

وفي أول دقيقة فيها يسجل مؤمن زكريا هدف الزمالك، ولكن بعد ذلك يخسر الأبيض.

4- الهلال السوداني

أصبح الأمر معتادا، الزمالك يسجل أمام الهلال في دوري أبطال إفريقيا في آخر ربع ساعة ويحصد النقاط الثلاثة عن طريق محمد عبد الشافي.

شاهد الهدف الرائع