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ميدو يوضح سبب ' رهان ' الوصول للنهائي الإفريقي

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ميدو يوضح سبب ' رهان ' الوصول للنهائي الإفريقي ميدو يوضح سبب ' رهان ' الوصول للنهائي الإفريقي

أكد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك عقب الفوز علي الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا أنه مازال يراهن علي وصول فريقه إلى النهائي.

ونجح الزمالك في تحقيق فوز متأخر علي حساب الهلال بهدفين مقابل هدف في إطار الجولة الثانية من المجموعة الأولي من دوري أبطال إفريقيا.

وحافظ الزمالك علي كامل آماله في المجموعة وذلك بعد تعويض الخسارة الأولي أمام فيتا كلوب، الهزيمة التى خرج بعدها ميدو ليُغرد عبر حسابة الشخصي على (تويتر) قائلًا: "أراهن كلها، أننا سنصعد من هذه المجموعة وسنتواجد في نهائي إفريقيا بعد غياب".

وخرج ميدو في تصريحات تليفزيونية عقب نهاية لقاء الهلال ليوضح السبب وراء تلك التغريدة.

وقال ميدو لشبكة "beIN Sports": "هناك سببين لتلك التغريده، الأولي "سبب نفسي" وهو من أجل زرع الثقة في اللاعبين من جديد بعد الخسارة أمام فيتا كلوب".

وبخصوص السبب الثاني، أوضح ميدو: "السبب الثاني هو أنني بالفعل لدي الثقة الكاملة في اللاعبين وأؤمن تماما بحظوظنا الكبيرة في الوصول إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد غياب طويل".

وتقاسم الزمالك الصدارة مع فيتا كلوب والهلال برصيد ثلاث نقاط لكلا منهم، في انتظار نتيجة لقاء مازيمبي وفيتا كلوب يوم الأحد في إطار ذات الجولة.

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