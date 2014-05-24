التشكيل - خضيرا مفاجأة ريال مدريد في #ليلة_الابطال

يلعب سامي خضيرا أساسيا في وسط ريال مدريد ضد أتليتكو على شرف نهائي دوري أبطال أوروبا على أرض لشبونة مساء اليوم السبت.

خضيرا يشارك في موقع شابي ألونسو الذي يغيب عن ريال مدريد بسبب الإيقاف إثر تلقيه بطاقة صفراء في نصف نهائي البطولة أمام بايرن ميونيخ الألماني.

ويشارك خضيرا في وسط الملعب مع لوكا مودريتش في الوسط، ويدعم الثنائي أنخل دي ماريا.

أما ثلاثي الهجوم فيمثله جاريث بيل وكريستيانو رونالدو خلف رأس الحربة الوحيد كريم بنزيمة.

بنزيمة تعافى من إصابته، ويشارك أساسيا رغم أنه لم يخض سوى تدريب واحد طوال الاسبوع المنصرم.

ويأتي ذلك في ظل افتقار ريال مدريد لمهاجم أخر على مقاعد البدلاء، إذ لا يجلس على الدكة من المهاجمين سوى الشاب الصاعد ألفارو موراتا.

ويجلس بيبي على دكة البدلاء مع إسكو ومارسيللو ودييجو لوبيز وأسير إيارامندي وألفارو أربيلوا.