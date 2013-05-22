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بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ الشعب المصرى بعودة الجنود المختطفين

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بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ الشعب المصرى بعودة الجنود المختطفين بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ الشعب المصرى بعودة الجنود المختطفين

هنأ الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، الشعب المصرى بعودة الجنود المختطفين.
> وقالت الكنيسة الكاثوليكية، فى بيان لها اليوم: "باسم الكنيسة الكاثوليكية بمصر، يهنئ غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر كل الشعب المصرى بسلامة جنودنا المختطفين، وعودتهم سالمين لأسرهم ولأصدقائهم ولمحبيهم، داعيًا الرب أن يعم الأمن والأمان، والسلم والسلام ربوع كلها، فليحفظ الرب مصر وكل شعبها الحبيب".
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مصر 365

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