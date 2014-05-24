المجلس العسكري في تايلاند يحل مجلس الشيوخ ويعتقل رئيسة الوزراء السابقة

قام المجلس العسكري في تايلاند برئاسة الجنرال برايوت تشان أوتشا بحل مجلس الشيوخ في البرلمان التايلاندي، مستوليا بذلك عمليا بالكامل على السلطة في البلاد. في غضون ذلك، جرت في العاصمة بانكوك يوم السبت 24 مايو تظاهرة احتجاج ضد الانقلاب العسكري.

واعتقل الجيش التايلاندي في وقت سابق رئيسة الوزراء السابقة ينغلوك شيناواترا الجمعة، بعد أن قام باستدعائها إلى مقر المجلس العسكري، وفق ما صرح به مسؤول في حزب بوا ثاي.

وقال المسؤول في الحزب الذي تنتمي إليه شيناواترا طالبا عدم ذكر اسمه “تأكد انها معتقلة لدى الجيش منذ لبت استدعاء المجلس العسكري أمس” الجمعة، مؤكدا أنه كان موجودا حين حضرت رئيسة الوزراء السابقة الى مقر الجيش بناء على استدعاء المجلس العسكري لها ولسياسيين آخرين. وأضاف المصدر الذي كان عضوا في حكومة ينغلاك “نحن لسنا متأكدين من مكان وجودها لأن الجيش صادر هواتفها النقالة وتلك الخاصة بمساعديها”.

وفي وقت سابق أعلن متحدث باسم المجلس العسكري أن “155 شخصا في الاجمال ممنوعون من السفر الى الخارج إلا بإذن” من النظام العسكري الجديد، وذلك “بهدف المحافظة على السلام والنظام”. لذلك لن تتمكن ينغلاك من الانضمام الى شقيقها ثاكسين شيناواترا الذي نفي بعد ان كان ضحية انقلاب في 2006 ثم حكم عليه بعد ادانته باختلاس اموال. ويذكر أن قائد القوات البرية رئيس المجلس العسكري الجنرال برايوت تشان أوتشا عين نفسه قائما بأعمال رئيس وزراء تايلاند عقب استيلاء الجيش على السلطة في البلاد.

وكالات