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الأهالي يشتكون من انتشار الحشرات الطائرة بالسويس ومطالبات بتدخل الطب الوقائى

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الأهالي يشتكون من انتشار الحشرات الطائرة بالسويس ومطالبات بتدخل الطب الوقائى الأهالي يشتكون من انتشار الحشرات الطائرة بالسويس ومطالبات بتدخل الطب الوقائى

حشرات طائرة – أرشيفية

أرسل عدد من المواطنين بمحافظة السويس، اليوم السبت، شكاوي إلى مكتب محافظ منوب والديوان العام ومديرية الصحة يطالبون بتدخل الطب الوقائي بعمل حملة بالتنسيق مع جهاز التجميل والنظافة للقضاء على الذباب والحشارات الطائرة بشكل كبير بشارع النيل بحي الاربعين مما يعرضهم للامراض .

قال على أمين القيادي بحزب الوفد، أنهم تلقوا شكاوي أيضا من المواطنين يفيد بانتشار القمامة والذباب خاصة من منطقة حي الكويت وعدد من المناطق الشعبية بشارع النيل وهو ما يعرض أطفالهم لأمراض خطيرة .

أضاف أمين، أن الطب الوقائي كان سنويا خاصة بفصل الصيف يقوم بحملات للقضاء على الحشارات الطائرة عن طريق رش مبيدات مضادة للحشرات ولكن هذا العام لم ينزلوا بالشوارع.

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