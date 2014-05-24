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إخلاء سبيل سائق “قطار المنيا” بكفالة مالية‎

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إخلاء سبيل سائق “قطار المنيا” بكفالة مالية‎ إخلاء سبيل سائق “قطار المنيا” بكفالة مالية‎

صورة أرشيفية

 

أمر المستشار تامر فاروق المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا، بإخلاء سبيل محمد أحمد عبدالغني سائق قطار وأشرف أحمد محمد تباع ودفع كفالة 1000 جنيه لكل شخص وتوجيه تهمة الإهمال في المحضر رقم 4029 إداري مركز المنيا.

تعود أحداث الواقعة عندما قام سائق الجرار الطائش رقم 169 المقرر قيامه من محطة المنيا الساعة السادسة وعشر دقائق ومتجهاً إلي مدينة مغاغة فقام السائق بتشغيله وتناسي هو والتباع شد الفرامل مما أدي إلي قيام الجرار الطائش بالانطلاق علي قضبان السكة الحديد لمسافة تجاوزت الـ 2 كيلو متر وعبر من خلالها مزلقانات الحبشي المزدحم بالسكان والباعة والمارة وبعدها قطع مسافة كيلو متر جنوب مدينة المنيا حتي عبر مزلقان كفر المنصور.

وعندما شاهد الأهالي الجرار الطائش بدون سائق قاموا بإخطار الجهات المعنية ولكن فشلوا في إيقافه لولا تدخلت عناية السماء واصطدم الجرار الطائش بـ 15 عربة بضاعة كانت محملة بعضها بالسولار أثناء وقوفها علي خط النفاري والحوش التابعين لمخزن بترول التعاون مما أدي إلي انقلاب 3 عربات فارغة علي نهر الطريق وتم رفعها بسرعة.

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