مساعد وزير الداخلية: تأمين الانتخابات يشمل ضربات استباقية للإرهابيين

قال اللواء مدحت المنشاوى، مساعد وزير الداخلية قائد العمليات الخاصة، إن القوات الخاصة تشارك كل خطوات العملية الانتخابية فى التأمين بالمناطق الخطرة مثل شمال وجنوب سيناء وكرداسة والمنيا بداية من تأمين الناخب وحتى إعلان النتيجة النهائية.

وأضاف المنشاوى فى تصريحات تلفزيونية، أن تأمين الانتخابات يشمل الضربات الاستباقية للإرهابيين، لافتاً إلى أن التنسيق بين وزارة الداخلية والقوات المسلحة مستمر منذ 30 يونيو وهناك روح من التآلف والتعاون بينهم.

وناشد مساعد وزير الداخلية قائد العمليات الخاصة المواطنين بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية للتأكيد للعالم أجمع بأنه ليس هناك أية تهديدات تعوق الإرادة المصرية، بالإضافة إلى تجنب حمل الحقائب والأمتعة أثناء عملية الاقتراع.

وتابع المنشاوى أن جميع الأمور مدروسة، وأن الوزارة تضع فى عين الاعتبار جميع الاحتمالات، مؤكداً أن الحملات الأمنية الأخيرة أجهضت أى مخطط يعكر سير العملية الانتخابية والعالم أجمع سيشهد بذلك فى حيادية تامة.

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