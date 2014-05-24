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مهاب مميش:مجرى قناة السويس الملاحى مؤمن جيدا بالتزامن مع الانتخابات

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مهاب مميش:مجرى قناة السويس الملاحى مؤمن جيدا بالتزامن مع الانتخابات مهاب مميش:مجرى قناة السويس الملاحى مؤمن جيدا بالتزامن مع الانتخابات

أكد اللواء مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أن الهيئة رفعت أقصى درجات التأمين للمجرى الملاحى للقناة بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية وذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة براً وبحراً وجواً.

وأشار "مميش" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة ، إلى أن القناة استقبلت اليوم السبت 53 سفينة بحمولة 3.7 مليون طن وهذا دليل على اطمئنان العالم للمرور من خلال المجرى الملاحى لها، مشيراً إلى أن هناك قوات تدخل سريع أثناء فترة التصويت على الانتخابات الرئاسية لحماية قناة السويس.

وقال رئيس هيئة قناة السويس، إن المجرى الملاحى مؤمن بنسبة 100% بفضل القوات المسلحة والشرطة والعاملين بالهيئة.

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