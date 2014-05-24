أخبار عاجلة

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي -
صور| تسكين 159 أسرة بعمارات أولاد عزاز الجديدة في سوهاج -
فيديو| والد «طفلة البامبرز» المغتصبة: لازم المتهم يتعدم في ميدان عام -
حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج -
معتز عبد الفتاح: الإعلام «أفّور» في تناول زيارة السيسي لواشنطن -
ترامب يحتفي بزيارة السيسي على «تويتر» -
أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة -
مدرب الزمالك الجديد: الفترة القادمة تحتاج إلى العمل أكثر من أي شيء -
تغطية خاصة - حصريا .. لقاء الرئيس السيسي بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: مجلس إدارة الأتحاد السكندري غير راضي عن مركز الفريق بجدول الدوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان يغادر القاهرة إلى البحرين

Google+ Print
رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان يغادر القاهرة إلى البحرين رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان يغادر القاهرة إلى البحرين

غادر القاهرة اليوم محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان للمشاركة فى أعمال المؤتمر الدولى حول المحكمة العربية لحقوق الإنسان الذى تنظمه المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالبحرين - الذى يبدأ غدا الأحد ويستمر يومين - بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وأكد فائق أنه سيعود للقاهرة صباح الاثنين لرئاسة غرفة العمليات المركزية التى شكلها المجلس القومى لحقوق الإنسان لمتابعة فعاليات الانتخابات الرئاسية على مستوى الجمهورية حتى تسمية الرئيس الجديد لمصر.

وأشاد فائق بوجود ممثلين للمجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية المصرية والعربية والأجنبية لمتابعة فعاليات الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى التعاون الكامل بين القومى وممثلى هذه المنظمات لتوفير كافة وسائل العمل الجيد والإسهام فى حل أى معوقات تقع فى هذه الفعاليات.

وحول مشاركته فى المؤتمر الدولى بالبحرين أوضح فائق مدى أهمية إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان الذى يعد تحولا تاريخيا لحركة حقوق الإنسان فى الوطن العربى ومن شأنه تعزيز وتنمية مسيرة حقوق الإنسان وأن إنشاءها يعد انتصاراً للمدافعين عن حقوق الإنسان.

تشارك فى المؤتمر جهات إقليمية ودولية منها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمحاكم الإقليمية المماثلة (الأمريكية والأوروبية والإفريقية) وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ونخبة من خبراء القانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدنى ذات العلاقة على المستويين العربى والدولى.

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365