رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان يغادر القاهرة إلى البحرين

غادر القاهرة اليوم محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان للمشاركة فى أعمال المؤتمر الدولى حول المحكمة العربية لحقوق الإنسان الذى تنظمه المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالبحرين - الذى يبدأ غدا الأحد ويستمر يومين - بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وأكد فائق أنه سيعود للقاهرة صباح الاثنين لرئاسة غرفة العمليات المركزية التى شكلها المجلس القومى لحقوق الإنسان لمتابعة فعاليات الانتخابات الرئاسية على مستوى الجمهورية حتى تسمية الرئيس الجديد لمصر.

وأشاد فائق بوجود ممثلين للمجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية المصرية والعربية والأجنبية لمتابعة فعاليات الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى التعاون الكامل بين القومى وممثلى هذه المنظمات لتوفير كافة وسائل العمل الجيد والإسهام فى حل أى معوقات تقع فى هذه الفعاليات.

وحول مشاركته فى المؤتمر الدولى بالبحرين أوضح فائق مدى أهمية إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان الذى يعد تحولا تاريخيا لحركة حقوق الإنسان فى الوطن العربى ومن شأنه تعزيز وتنمية مسيرة حقوق الإنسان وأن إنشاءها يعد انتصاراً للمدافعين عن حقوق الإنسان.

تشارك فى المؤتمر جهات إقليمية ودولية منها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمحاكم الإقليمية المماثلة (الأمريكية والأوروبية والإفريقية) وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ونخبة من خبراء القانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدنى ذات العلاقة على المستويين العربى والدولى.