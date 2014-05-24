تحالف المصريين الأمريكيين يصوت اليوم على عزل رئيسه

يعتزم اليوم أعضاء تحالف المصريين الأمريكيين التصويت على عزل الرئيس الحالى للتحالف الدكتور مختار كامل، لظهوره المتكرر على قناة الجزيرة القطرية والتحدث باسم التحالف، رغم رفض الأعضاء هذا الظهور أو التعاون مع القناة القطرية.

وكان عدد كبير من أعضاء التحالف قد سجلوا اعتراضهم على الظهور المتكرر لمختار كامل على الجزيرة والتحدث باسمهم، وقيامه قبل عدة أيام بقبول دعوة الجزيرة للسفر إلِى الدوحة للظهور من استوديوهاتها للتعليق على الانتخابات الرئاسية المصرية.

وقال الدكتور محمود الشاذلى، رئيس التحالف السابق لـ"اليوم السابع" إن القانون الأساسى لتحالف المصريين الأمريكيين يمنع أى عضو يمثل التحالف العمل بربح أو أخذ مقابل مادى، مضيفًا: "التحالف منظمة أمريكية يحذر عليها العمل السياسى سواء فى الولايات المتحدة أو فى مصر".