ناقد رياضى:تعصب المصريين للأندية الأوروبية ناتج عن تطور وسائل الاتصال

قال الناقد الرياضى أحمد عز، إن ظاهرة انتشار التعصب للأندية الأوروبية داخل مصر ووجود جيل من الشباب يرتدى "تى شيرتات" هذه الأندية ويهتف لها بتعصب، ناتج عن تطور وسائل الاتصال عبر شبكة الإنترنت التى أتاحت عرض المباريات فى أى وقت وكل مكان بالإضافة إلى انتشار الأقمار الأوروبية فى المنطقة العربية ومصر.

وأضاف "عز" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الصحافة اليوم"، الذى يقدمه الكاتب الصحفى محمد الدسوقى رشدى عبر قناة "النهار اليوم"، أن تناول الصحافة الأوروبية لما يحدث على أرض أنديتها بشكل متقدم وجذاب شد انتباه الشباب المصرى وجعله يتابع بشغف الدورى الأوروبى.