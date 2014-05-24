المفتى: المشاركة فى الانتخابات واجب دينى والمقاطعة عدم تقدير للوطن

قال الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، إن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية القادمة واجب دينى ووطنى، داعياً الشعب المصرى بأن يحكم ضميره أمام صناديق الاقتراع ويختار من لديه القدرة على إعادة الاستقرار والأمن للوطن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، تقديم الإعلامية لبنى عسل، أن دار الإفتاء لا توجه أحدا لاختيار مرشح بعينه، وهى على الحياد التام فى العملية الانتخابية، متابعا: "على الجميع تقدير مصلحة الوطن"، مشيرا إلى أن التصويت بمثابة شهادة أمام الله وتقديراً لمصلحة الوطن ولا علاقة لها بالحلال والحرام.

وتابع "علام": "الشعب المصرى قادر على تجاوز الأزمات التى تمر بها البلاد والعملية الانتخابية تمثل المعيار الديمقراطى فى البلاد، والدعوت لمقاطعة الانتخابات بمثابة عدم تقدير للوطن"، متنمياً أن يقدر الله للوطن الأمن والاستقرار.