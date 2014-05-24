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كما انفرد FilGoal.com – الزمالك بالقوة الضاربة أمام الهلال

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كما انفرد FilGoal.com – الزمالك بالقوة الضاربة أمام الهلال كما انفرد FilGoal.com – الزمالك بالقوة الضاربة أمام الهلال

يبدأ أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك مباراته أمام الهلال السوداني يوم السبت بثنائي هجومي مكون من يوسف إبراهيم "أوباما" ودومينيك دا سيلفا.

ويعول ميدو على الثنائي من أجل خطف الفوز الذي يسعى إليه الزمالك، بعد الخسارة في المباراة الأولى من فيتا كلوب 2-1.

ويأتي تشكيل الزمالك المتوقع للمباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبد الواحد السيد

خط الدفاع: محمود فتح الله – ياسر إبراهيم – عمر جابر – محمد عبد الشافي

خط الوسط: نور السيد – أحمد توفيق – مؤمن زكريا – محمد إبراهيم

خط الهجوم: أوباما – دومينيك

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فيديو اليوم السابع