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رئيس المسابقات يحدد مواعيد الرباعية وكأس مصر وبداية الموسم الجديد

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رئيس المسابقات يحدد مواعيد الرباعية وكأس مصر وبداية الموسم الجديد رئيس المسابقات يحدد مواعيد الرباعية وكأس مصر وبداية الموسم الجديد

حدد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات الفترة الزمنية التي من المفترض أن تقام خلالها مباريات الدورة الرباعية وكأس ، بما يضمن نهاية الموسم يوم 19 يوليو المقبل.

وقال حسين لـFilGoal.com "أرسلت لاتحاد الكرة المواعيد المناسبة لإقامة مباريات الدورة الرباعية وكأس مصر، تاركا لمسؤوليه حرية الاختيار."

وحددت المسابقات أيام 21 و22 و27 يونيو والثاني والسادس والعاشر و14 يوليو، لإقامة مباريات الدورة الرباعية وكأس مصر."

وتابع حسين "راعينا خلال اختيارنا للمواعيد، نهاية الموسم يوم 19 يوليو المقبل."

وأضاف حسين "شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر، طالب ببداية الموسم الجديد في 14 أغسطس المقبل، وهو ما سنحاول تنفيذه وإذا لم نستطع فسنجعل بداية الموسم 19 سبتمبر."

وأتم رئيس لجنة المسابقات "إلى الأن ووفقا لما أكده اتحاد الكرة، يقام الموسم الجديد من الدوري الممتاز من مجموعة واحدة."

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