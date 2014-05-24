مباشر بالفيديو - الزمالك 2-1 الهلال، عبد الشافي

تابعوا مع FilGoal.com تغطية مباشرة لأحداث مباراة الزمالك والهلال السوداني في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك يسعى للفوز لتعويض الخسارة من فيتا كلوب في الكونجولي 2-1 في الجولة الأولى.

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- في الدقيقة الخامسة يتقدم الزمالك عن طريق دومينيك الذي ارتقى لرأسية محمد عبد الشافي ليضعها على يمين حارس الهلال (شاهد الهدف).

- في الدقيقة 25 يتعادل كاريكا للهلال باستغلاله خطأ ياسر إبراهيم في تشتيت الكرة، مراوغا عبد الواحد السيد (شاهد الفيديو).

- في الدقيقة 81 يتقدم عبد الشافي بهدف رائع للزمالك.