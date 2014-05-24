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شباب مصر يعبرون السودان 5-0 في تصفيات إفريقيا

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شباب مصر يعبرون السودان 5-0 في تصفيات إفريقيا شباب مصر يعبرون السودان 5-0 في تصفيات إفريقيا

/أ ش أ/ فاز المصري للشباب مواليد 1995، على نظيره السوداني بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على إستاد الإسكندرية في إياب الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للشباب 2015 بالسنغال.

وكان المنتخب قد فاز أيضا في لقاء الذهاب الذي أقيم قبل أسبوعين بالعاصمة السودانية "الخرطوم" بثلاثة أهداف دون رد.

أحرز هدفي المنتخب المصري اليوم، عبد الله جمعة المحترف في صفوف فريق يونيون برلين الألماني في الدقيقة 40، وأحمد حسن في الدقيقة 42.واضاع محمد علاء ضربة جزاء لينتهى الشوط الاول بتقدم الفراعنة 2 / صفر.

وفى الشوط الثانى واصل منتخب الضغط والهجوم من على الاجناب ومن العمق ولكن افتقد الهجوم الدقة فى اللمسة الاخيرة .. وفى المقابل حاول المنتخب الضيف الهجوم ولكن لم يتمكن من اختراق الدفاع المصرى القوى.

قدم منتخب مصر مباراة قوية ونجح في فرض سيطرته وأسلوب لعبه على المنتخب السوداني خلال شوطي اللقاء.

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فيديو اليوم السابع

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