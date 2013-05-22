نقابة الأطباء: نعد قائمة سوداء للمستشفيات المسيئة للأطباء بالخارج

اتفقت وزارة القوى العاملة ونقابة الأطباء على البدء بوضع بعض المستشفيات فى المملكة العربية السعودية فى القائمة السوداء وعدم التعامل معها لسوء معاملتها للأطباء المصريين وورود شكاوى متعددة من هذه المستشفيات.

وقال الأمين العام المساعد للنقابة الدكتور عبد الله الكريونى فى تصريحات صحفيه مساء اليوم الأربعاء، إن هذا القرار جاء بعد ورود العديد من الشكاوى من الأطباء المصريين المسافرين والعاملين فى قطاع كبير من القطاع الصحى بالسعودية وبعد أن تأكد سوء معاملة هذه المستشفيات وعدم صرف حقوق الأطباء أو حصولهم على مستحقاتهم المالية.

وأكد أن النقابة لن تتوانى فى وضع اسم أى مستشفى أو مستوصف أو مركز طبى خارج مصر يخالف آداب وأخلاقيات التعامل مع الأطباء المصريين أو يمنعهم من الحصول على حقوقهم المالية والأدبية على القوائم.

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