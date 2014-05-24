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«كورونا» يرفع أسعار الكمامات في السعودية 20%

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شهدت المملكة العربية إنتعاشا في سوق الكمامات الطبية، والمطهرات، خاصة في المنطقة الشرقية بشكل كبير، بسبب انتشار فيروس «كورونا»، المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، والذي تسبب في إصابة 551 شخص ووفاة 177 حالة، بحسب وزارة الصحة السعودية، الخميس الماضي، وذلك منذ سبتمبر 2012.

ووفقا لصحيفة «سبق» السعودية الإلكترونية، ارتفعت بنسبة 20 % الكمامات الطبية والمطهرات، وشهدت الصيدليات تتفاوتا في الأسعار، وطالب المواطنون السلطات السعودية بوضع حدا لتلاعب العاملين في الصيدليات بالأسعار، ومنع استغلالهم لحاجة الراغبين في تفادي هذا المرض.

ونقلت الصحيفة السعودية، السبت، عن المتحدث الإعلامي باسم «صحة المنطقة الشرقية»، خالد العصيمي، قوله إن «استخدام الكمامات الطبية طريقة مجدية في مجال التصدي للفيروس، وتدل على وعي المواطنين، وحرصهم على الوقاية من المرض».

وأضاف: «لاعلاقة بين الشؤون الصحية، وارتفاع أسعار الكمامات بالصيدليات، لأن هذا الأمر لا يدخل ضمن مسؤولياتنا، وإنما تتولى جهات حكومية أخرى مراقبة ذلك»، وتابع: «نحن نوفر الكمامات والمعقمات للمستشفيات».

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