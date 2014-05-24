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محافظ المنيا يضع حجر الاساس لمستشفى خيري ويتفقد أعمال انشاء لمحطة مياه ديرمواس

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محافظ المنيا يضع حجر الاساس لمستشفى خيري ويتفقد أعمال انشاء لمحطة مياه ديرمواس محافظ المنيا يضع حجر الاساس لمستشفى خيري ويتفقد أعمال انشاء لمحطة مياه ديرمواس

 

قام اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا بوضع حجر الاساس لإنشاء مستشفى خيرى بمركز ديرمواس على مساحة 300 متر تقريبا وسوف تضم عيادات متخصصة وقسم أشعة ووحدات غسيل كلوى وحضانات أطفال.
> جاء ذلك خلال جولة المحافظ بمركز ديرمواس لمتابعة سير العمل والاوضاع الامنية والاستماع الى شكاوى المواطنين.
> وتفقد المحافظ خلال الجولة الاعمال الانشائية لمحطة مياه ديرمواس الجديدة على مساحة 11 فدان بطاقة إنتاجية قدرها 600ل/ث خلال المرحلة الاولى تزيد خلال توسعات المرحلة الثانية لتصل إلى 1200ل/ث ومن المقرر الانتهاء منها خلال الفترة القادمة.
> وأستمع المحافظ لشرح حول الاعمال التنفيذية للمحطة مؤكدا على اهمية دفع العمل للانتهاء من التنفيذ طبقا للجداول الزمنية المحددة.

كما تفقد المحافظ اعمال ترميم وتطوير وصيانة مبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس والذى تعرض للتخريب فى 14 أغسطس الماضى على يد أنصار الجماعات الارهابية وكلف المحافظ رئيس مركز ومدينة ديرمواس بتقديم تقرير دورى عن نسب التنفيذ والاحتياجات اللازمة لتجهيزه على أحدث مستوى.

و تابع المحافظ مستوى النظافة والرصف والتجميل بالمركز مؤكدا ان هناك متابعة دورية لمستوى الاداء بما يحقق الصالح العام وخدمة المواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة على مقبول رئيس مركز ومدينة ديرمواس والقيادات التنفيذية بالمركز.

 

 

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