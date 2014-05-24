تغريم “كوكاكولا” 20 ألفا بسبب العثور على حبر داخل زجاجة “فانتا برتقال”

أصدرت محكمة جنح مستأنف بمدينة نصر، حكمها فى القضية رقم 33019 بإلزام شركة كوكاكولا مصر، بتعويض المحامى باهر عبد المنعم محمد ابراهيم بمبلغ قدره 10 الاف جنيه تعويض مؤقت وتغريم الشركة 10 الاف جنيه مماثلة ، بعد ورود تقرير المعمل الجنائى الذى أكد صحة ادعائه بعدم مطابقة أحد منتجات الشركة للمواصفات القياسية.

وأكد المحامى فى محضر القضية أنه اثناء شراءه زجاجة “فانتا برتقال” احد منتجات شركة كوكاكولا مصر من أحد محلات السوبر ماركت التى تقوم بعرض منتجات الشركة عثر داخل الزجاجة على “أنبوبة قلم جاف” داخل الزجاجة فقام على الفور بتحرير محضر بالواقعة وطلب تقرير المعمل الجنائى.

وأشار تقرير المعمل الجنائى بعد فحص العبوة أنها غير صالحة للاستخدام الآدمي طبقا للقانون رقم 10 لسنة 66 ووغير مطابقة للمواصفات القياسية رقم 336 لسنة 2005 لذلك قررت المحكمة فى حكمها أول درجة بحبس المشرف على التعبئة سنة وتعويض مقيم الدعوى 10 ألأاف جنيه وتغريم الشركة 10 ألاف جنيه آخرى الا أنها عادت وقامت عقب استئناف الحكم بايقاف عقوبة الحبس لمشرف الشركة وإلزامها بالتعويض ودفع الغرامة.