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إحالة التحقيقات مع 4 فلسطينيين إلى نيابة أمن الدولة

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إحالة التحقيقات مع 4 فلسطينيين إلى نيابة أمن الدولة إحالة التحقيقات مع 4 فلسطينيين إلى نيابة أمن الدولة

اقتحام سجن وادى النطرون – أرشيفية

 

أحالت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار محمد سيف, التحقيق مع 4 فلسطينيين أحدهم مطلوب فى قضية اقتحام سجن وادى النطرون التى يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى, لنيابة امن الدولة العليا , للتحقيق معهم على خلفية تورطهم فى تنفيذ عدد من اتلتفجيرات التى وقعت بشمال سيناء ,.

تمكنت إدارة البحث الجنائى, بمديرية أمن شمال سيناء, عقب ورود معلومات بالتنسيق مع الأمن الوطنى والأمن العام والأجهزة المعنية من ضبط” شريف م . م ” 37 سنة, فلسطينى الجنسية ، وبفحصه تبين أنه يحمل جواز سفر صادر من رام الله ومنتهى الإقامة ، وأنه دخل البلاد بطريقة غير شرعية، ويتردد على مدينة غزة من خلال الأنفاق الأرضية ويقوم بالاتجار ونقل البضائع المهربة من خلال الأنفاق إلى الجانب الفلسطينى.

كما تم ضبط شقيقه محمد “33 عاما” الضابط فى الأمن الوطنى بشرطة حماس ، وابن عمه نائل ع . أ المسئول العسكرى فى كتائب عز الدين القسام بغزة ، والذى يعتبر من أحد القيادات البارزة فى التنظيم والمطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية اقتحام سجن وادى النطرون أثناء ثورة 25 يناير 2011 . وتم ضبط محمد ل . ع أحد أبناء عمومته ويعمل شرطيا فى سلطة حماس

 

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