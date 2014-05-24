روبرتو كافالي يُصمّم فستاناً لهيفاء وهبي

خصّ المصمم العالمي روبرتو كافالي الفنّانة هيفاء وهبي بفستانٍ من تصميمه، استوحى قصّته ولونه وموديله من شخصيّتها.

هيفاء من جهتها، شكرت كافالي على لفتته، وعلى المبادرة التّي قام بها تجاهها، كما أبدت إعجابها بذوقه، ثمّ قامت بنشر صورة الفستان على صفحتها الشّخصية في موقع "تويتر".

هيفاء ارتدت الفستان على السّجادة الحمراء، خلال حضورها في مهرجان "كان" السينمائي الدولي، ولكنها لم تنشر صورة لها، وهي ترتديه، حتى الآن.

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