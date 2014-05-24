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رويس: ألمانيا ليست مرشحة للفوز بالمونديال

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رويس: ألمانيا ليست مرشحة للفوز بالمونديال رويس: ألمانيا ليست مرشحة للفوز بالمونديال

يؤمن ماركو رويس نجم بروسيا دورتموند ولاعب منتخب ألمانيا أن بلاده ليست المرشحة الأولى للفوز بكأس العالم 2014.

ألمانيا ضمن المصنفين الأوائل لانتزاع لقب المونديال في البرازيل، بالنظر إلى اجتماع كوكبة كبيرة من النجوم يقودها ماريو جوتزه مع رويس وفيليب لام وتوني كروس وباستيان شفانشتايجر ومانويل نوير وماتس هوميلز وغيرهم.

لكن رويس له رؤية أخرى، إذ صرح "البرازيل بالتأكيد من المرشحين الأوائل لنيل اللقب".

وتابع "كذلك بسبب درجة الحرارة العالية، أعتقد أن منتخب من أمريكا اللاتينية سيفوز باللقب، نحن ليس المرشحين الأهم".

ثم استدرك "لكننا نعمل بشكل كبير في التدريبات للوصول إلى أفضل حالة ممكنة من الناحية البدنية".

ويلعب منتخب ألمانيا بجوار البرتغال والولايات المتحدة الأمريكية وغانا.

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